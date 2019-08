Шуме Амазона у пламену, Бразил зове у помоћ (ФОТО/ВИДЕО)

Шеф бразилске државе каже да његовој земљи недостају средства за борбу против ватре у Амазонији.

Француски предсједник Емануел Макрон упозорио је да пожари представљају "међународну кризу", и позвао чланице Г7 да разговарају о том проблему на самиту у Бијарицу, који је заказан за предстојећи викенд.

Људи су криви

Организације за заштиту животне средине и истраживачи кажу да су ватре у бразилској прашуми Амазонији произвели сточари и дрвосјече желећи да очисте и искористе земљу, што подржава и предсједник државе

- Велику већину ових пожара је покренуо човјек - рекао је Кристијан Поириер, програмски директор непрофитне организације Амазон Воч.

Додао је да се чак и током сушних сезона Амазонија - влажна прашума - не пали лако.

Према Свјетској фондацији за природу, ако је Амазонија неповратно оштећена, умјесто кисеоника би могао да почне да се емитује угљеник - главни покретач климатских промјена.

Министар за заштиту животне средине Рикардо Саљес објавио је на Твитеру да су пожари настали због сувог времена, вјетра и врућине, али метеоролошкиња Си-Ен-Ена, Хејли Бринк, изјавила је да су пожаре "дефинитивно изазвали људи" и да их не могу приписати природним узроцима попут удара грома.

Com o Gov @MauroMendes40, em vistoria sobre as queimadas no MT, com equipes de apoio e recursos. O tempo seco e quente contribui, mas casos como esse, de terrenos baldios urbanos em Cuiabá onde se coloca fogo no lixo atrapalham muito as cidades. pic.twitter.com/dacQN1DSHn