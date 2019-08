Хиљаде људи на улицама Француске: Протест против Г7 (ВИДЕО)

Током протеста није било хапшења, ни инцидената, а према процјенама у њему је учествовало око 9.000 људи, саопштила је регионална полиција, преноси АП.

Антиглобалистима и активистима за заштиту животне средине придружили су се демонстранти покрета Жутих прслука и баскијски сепаратисти. Неки су носили маске са ликовима лидера Г7.

Они су протестовали против економске и климатске политике најразвијенијих индустријских земаља и промовисали алтернативе.

- Водећи капиталистички лидери су овдје и ми морамо да им покажемо да се борба наставља. Богати имају све више новца, а сиромашни ништа. Видимо како горе шуме Амазоније и топи се Арктик. Лидери ће нас чути - рекао је Ален Мисана, који носи жути прслук - симбол антивладиних демонстрација у Француској.

Демонстранти су носили транспаренте с различитим порукама - од оних који се тичу права геј популације, до оних упућеним лидерима Г7, преноси Ројтерс.

Самит Г7 у Бијарицу обезбјеђује више од 13.000 полицајаца уз подршку војника.

