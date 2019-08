Израелски авиони гађали мете у Сирији

Војни портпарол Џонатан Конрикус рекао је касно синоћ новинарима да су израелске снаге "осујетиле покушај Ирана да из Сирије изведе напад на израелске мете на сјеверу земље користећи дронове пуњене експлозивом".

Он је навео да је Израел извео напад у мјесту Аграба, југоисточно од Дамаска, а мете су била "терористичка и војна постројења која припадају снагама Кудс, као и шиитској милицији".

Конрикус је подсјетио да је војска 22. августа спријечила покушај напада дроном, не износећи детаље, пренио је АФП.

