Бањалучанка затворила "Оперосу Ментенегро 2019"

Режију потписује Владан Ђурковић, професор на Факултету музичке умјетности у Београду и дугогодишњи умјетнички директор позоришта ДАДОВ.

Вокални солисти су Милица Лалошевић и Весна Ђурковић, уз пратњу хора и Опероса Монтенегро оркестра, под диригентском палицом свјетски познатог диригента Ералда Салмијерија.

Давидовићева је казала да јој је посебно драго што је добила прилику да ради ново умјетничко дјело на тему Шекспира.

- Када су ми понудили да радим, било ми је много драго, зато што сам још млад писац и нисам имала прилику да се афирмишем, што је логично, с обзиром на моје године и на то што сам студент. Много ми је значило ово, поготово што и приватно волим оперу и Шекспира. Оно што ми је најдраже је то што су ми понудили да радим ново умјетничко дјело, а не само драматургију Шекспира, тако да сам ја фактички написала овај текст. Текст је комбинован Шекспир са неким мојим умјетничким запажањима. То ми је много значило јер је био полуауторски текст, није био рад на већ постојећем тексту, тако да сам могла да дођем до изражаја - казала Давидовићева.

Смијех публике јој је потврдио успјех дјела.

- Много ми је значило и то што је и редитељ казао да је то ново умјетничко дјело и тим ријечима га афирмисао. Генерално мислим да је премијера прошла веома добро. Добро је прихваћена од стране публике. Сви су се смијали и мислим да сам успјела. Сви су врло лијепо реаговали. Амбијент је такође био предиван - рекла је Давидовићева.

Млади драматург из Бањалуке је истакла да има много обавеза на факултету, али да једва чека нови професионални ангажман.

- У будућности ћу настојати да пишем колико могу. Тренутно имам да радим доста тога везаног за факултет, а радим и са колегама са других катедри. Ако буде још неки професионални ангажман у наредном периоду, ја га нећу одбити - навела је Давидовићева.

Међународни оперски фестивал "Опероса Монтенегро опера фестивал 2019" одржан је и ове године у Херцег Новом. Дух оперске музике раширио се на три локације, и то у Дворани Парк, Канли кули и тврђави Форте Маре.

Прве двије вечери овогодишњег фестивала биле су резервисане за свјетску премијеру опере "Be my superstar", композитора Шимона Восечека, у режији Александре Лакроа. Ова опера је базирана на тексту Јана Вербурга, а адаптацију либрета урадили су Аида Габријелс и Лакроа. Главне роле су тумачили сопран Астрид Стокман и контратенор Логан Лопез Гонзалес. Опера "Be my superstar" ће након овога бити изведена у Генту, Лисабону и Хелсинкију.