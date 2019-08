Болсонаро се ругао Макроновој супрузи због година

Због тога су га у медијима и на друштвеним мрежама многи прозвали сексистом, преноси бразилски портал О глобо мундо.

Један од пратилаца Болсонара на Фејбуку објавио је у суботу фотографију двојице лидера са супругама, Макрона са 66-годишњом Брижит и Болсонара чија је супруга Мишел има 37 година и млађа је од њега 27 година.

Уз слику је написао коментар: “Да ли разумијете зашто Макрон прогони Болсонара?“

У одговору на овај пост, Болсонаро је написао: “Не понижавајте човјека. Хахахаха“.

Болсонаров одговор раширио се интеретом и у француским медијима, који су оштро критиковали његов став.

Oh my god: Bolsonaro posted about the Amazon on his Facebook page. A commenter replied by posting a picture of Marcon's wife & Bolsonaro's (third) wife, saying Macron's criticisms are due to jealousy (about wives). Bolsonaro responded in comments: "don't humiliate the guy. LOL" pic.twitter.com/ecmo9jgG5S