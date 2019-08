Ђоковић убједљиво започео одбрану титуле (ВИДЕО)

Новак је на стадиону "Артур Еш" остварио осму узастопну побједу, укључујући и прошлогодишњи турнир, а осим мучења у првом сету, није имао превеликих проблема.

Одиграо је Србин колико му је било потребно, иако је Карбаљес Баена показао на старту колико може да буде неугодан.

Стизао је све што му је са друге стране послао бранилац титуле, неутралисао неколико Ђоковићевих брејк прилика и мало је недостајало да први сет уведе у неизвјесну завршницу.

Међутим, баш у тим тренуцима је освајач 16 гренд слем титула "додао гас", поново припријетио код вођства 5:4 и успио да сломи отпор ривала. Начињен брејк значио је и добијање првог сета, послије чега је све ишло много лакше.

Већ на старту другог је поново одузео сервис ривалу и серијом гемова "протутњао" кроз тај дио игре.

На крају, питање је било само којим ће резултатом бити окончан сусрет, а српски ас је успио да максимално уштеди енергију која ће му бити неопходна у наставку турнира.

Он ће се у другој рунди састати са побједником меча Сем Квери-Хуан Игнасио Лондеро.

Треба напоменути да су уз Новака тренери Марјан Вајда и Горан Иванишевић, кондициони тренер Марко Паники, као и физиотерапеут Миљан Амановић.

Ју-Ес опен почео је у понедјељак и игра се до 8. септембра, за наградни фонд од 57 милиона долара, а титулу брани управо Ђоковић.

