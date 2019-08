Јако невријеме у Мадриду, вода носила аутомобиле (ВИДЕО)

Поједини дијелови града, као и ауто-пут М40 и М30 били су потпуно блокирани, а тимови за ванредне ситуације преусмјеравали су саобраћај на централној авенији.

INTENSE severe hailstorm in Madrid, Spain this evening, August 26th! Report: @luisfiuzatv / @MeteOrihuela pic.twitter.com/Xg0H7fQIYz

Ватрогасци су имали више од 200 интервенција.

Како се наводи, становници су морали лед који је падао да износе из кућа и продавница.

- Живим овдје више од 20 година и овако нешто још нисам видио - рекао је један од становника.

WATCH massive #Madrid hail #storm flood city streets and wash away CARS STORY: https://t.co/GP5Vj0SoSu pic.twitter.com/aL89qpPuwQ

На снимцима који су се појавили на друштвеним мрежама види се како бујице воде гурају возила, а наводи се да је оштећено укупно 50 аутомобила.

Flash flooding under a major severe hailstorm in Madrid, Spain this evening, August 26th! Report: @mariodrigz pic.twitter.com/zfJBh9AHrB