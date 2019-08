Јапан је погодила олуја: Троје погинуло, наређена евакуација скоро 850.000 људи

Један човјек је погинуо кад му је бујица однијела аутомобил у префектури Сага, гдје су нека подручја била погођена с више од 100 мм падавина за сат времена, саопштио је јавни РТВ НХК, преноси Ројтерс.

Још један мушкарац у префектури Фукуока умро је након што га је вода однијела када је изашао из аутомобила, јављају медији.

Једна жена из Саге пронађена је без знакова живота након што јој је аутомобил упао у ријеку, јавља НХК.

Владин портпарол Јошихиде Суга на конференцији за новинаре затражио је од становника да "предузму кораке попут ране евакуације како би заштитили своје животе".

Суга је упозорио да ће још неке регије бити погођене јаким кишама.

