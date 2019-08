Ђоковић јачи од повреде и Лондера за пласман у треће коло (ФОТО)

Ђоковић је савладао Лондера резултатом 6:4, 7:6 (7-3), 6:1 у мечу током којег је имао великих проблема са повредом лијевог рамена.

Од почетка сусрета је квалитет тениса био веома висок и Лондеро није попуштао пред фаворизованим противником, а Ђоковић је био тај који је више грешио.

У неколико уводних гемова је направио двоцифрен број неизнуђених грешака и на тај начин омогућио Аргентинцу да први направи брејк.

Неколико пута је током поена имао болне гримасе и тресао је лијеву руку, а када је затражио медицински тајм-аут, било је јасно да га мучи повреда лијевог рамена.

Физиотерапеут му је у више наврата масирао тај дио тијела, док је Новак на терену нанизао неколико гемова и дошао до првог сета.

Међутим, бол у рамену није јењавао, два третмана између гемова нису много помогла и то је Хуан Игнасио искористио да зада нови ударац.

Велики број грешака из почетног ударца проузроковао је да Србин претрпи два брејка и, како је тада изгледало, питање је било да ли ће уопште бити способан да издржи до краја.

И онда, потпуно неочекивано, бранилац титуле је започео фуриозну серију од пет гемова којом се ставио у ситуацију да сервира за 2-0 у сетовима, али је није успио. Лондеро је вратио егал и издржао до тај-брејка, када је Србин додатно појачао и сломио отпор Аргентинца.

Испустио јесте вођство на почетку трећег, али га је брзо повратио и завршио посао за нешто више од два сата игре.

Он ће се у сљедећој рунди састати са победником дуела Душан Лајовић – Денис Кудла, који је одложен за четвртак због константне кише у Њујорку.

Осим Лајовића, још један српски тенисер је непланирано добио додатни слободан дан, а то је Миомир Кецмановић, који ће се такође данас састати са Паолом Лоренцијем.

Ју-Ес опен почео је у понедјељак и игра се до 8. септембра, за наградни фонд од 57 милиона долара, а титулу брани управо Ђоковић.

Djokovic has the trainer out to get some treatment on that left shoulder - he also had work done on his shoulder during his pre-match warm-up on Ashe earlier in the day...https://t.co/X9w6qio5Oo pic.twitter.com/ULIpe617ys