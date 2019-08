Поплава на фудбалском стадиону током меча, седам мртвих (ВИДЕО)

Мароканска новинска агенција МАП је јавила да се све одиграло на стадиону у области Тарудант, око 600 километара јужно од престонице Рабата.

Међу погинулима је и један 17-годишњак, а старији човјек је повријеђен, преноси АП. У току је потрага за несталим особама.

Фотографије и виде снимци који су објављени на друштвеним мрежама показују блатњаву воду која одвлачи људе који се покушавају попети на оближње кровове кућа оштећеним у поплави.

Национална метеоролошка служба Марока упозорила је на ризик од олујних киша у сриједу послијеподне у неколико провинција.

Поплаве су честе у Мароку. Крајем јула, 15 људи је умрло у клизишту узрокованом поплавама јужно од Маракеша.

