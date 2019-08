Српкиње прејаке за Турску (ФОТО)

По сетовима је било 23:25, 25:19, 25:22, 25:22.

Србија је тако обезбиједила прво мјесто у групи А. У осмини финала Србија ће играти са четверопласираном екипом из групе Ц, а то ће бити Румунија или Мађарска.

Изабранице Зорана Терзића су до сада забиљежиле свих пет тријумфа у групи, а прије Туркиња редом су падале Финска, Бугарска, Француска и Грчка.

Све мечеве Србије у елиминационој фази, као и до сада, можете гледати у директним преносима на програму РТРС-а.

