Трамп критикован због начина на који је дозвао Меланију (ВИДЕО)

Снимак који је направљен почетком месјеца, на Твитеру је подијелио писац комедија Џејмс Фелтон и у њему се види како Трамп гледа у правцу Меланије и десном руком тапка по својој нози, као што се призивају пси.

Фелтон је иронично испод видеа написао "Нико не поштује жене више него ја" и "Овдје, овдје дјевојчице. Дођи овдје жено, то је добра дјевојчица".

Како се наводи, није јасно шта је Трамп сигнализирао тапкањем и да ли је то заиста упућено његовој супрузи, али бројни корисници Твитера протумачили су то као понижавајући начин да се привуче њена пажња.

До поднева, Фелтонов твит је прикупио више од 1.100 лајкова и 240.000 коментара.

Donald Trump:

“Nobody respects women more than me”



Also Donald Trump:

“Here girl, come here girl” [pats leg] “come here wife, there’s a good girl” pic.twitter.com/kpAYOeLHRY