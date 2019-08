Помахнитали тинејџер ликвидирао три особе па трчао наг (ВИДЕО)

Бивенс је за трагедију сазнао само неколико сати пред утакмицу у којој је требало да игра. Није објављено на који начин су почињена убиства, мада је Бернард виђен с аутоматском пушком.

Случај је добио на бизарности након што је објављен шокантан снимак на којем се види како полиција покушава да ухвати тинејџера који бјежи с лица мјеста потпуно наг. Полицајци су га на крају савладали и привели.

Из Тампа Беј рејса су изјавили саучешће свом играчу.

– Срца су нам сломљена због Блејка, ожалошћени смо и саосјећамо с њим, и подржаћемо га на све могуће начине. Молимо све да поштују породицу Бивенс и њихову приватност у овим тешким тренуцима – стоји у саопштењу.

EXCLUSIVE VIDEO: The suspect in a triple homicide in Pittsylvania County, 19-year-old Matthew Bernard, ran toward @KyleMWilcoxTV & @humphreyWSET while they were at a staging area -- he also strangled the church's caretaker.https://t.co/4OVjvg9kkQ pic.twitter.com/cg23z2KIEX