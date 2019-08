Земљотрес у региону Тузле, осјетио се и у Бањалуци (ФОТО)

Земљотрес се осјетио и на подручју Србије.

За сада нема информација о евентуалној штети.

Земљотрес ове јачине спада у слабије и значајнија оштећења су ријетка.

#Earthquake (#zemljotres) possibly felt 2 min ago in #Federation of Bosnia and Herzegovina #Bosnia & Herzegovina. Felt it? See https://t.co/wPtMW5ND1t pic.twitter.com/iTN33Hgca0