Публика на УС опену извиждала Медведева, а Рус им одговорио (ВИДЕО)

Медведев је у трећем колу турнира побиједио Шпанца Фелисијана Лопеза 7:6 (7:1), 4:6, 7:6 (9:7), 6:4. Током меча гледаоци су стално звиждали Медведеву, што га је веома изнервирало.

Након меча руски тенисер се обратио публици ријечима:

"Желим да знате да сам побиједио због вас, због ваше енергије. Што више то радите, ја више побјеђујем".

‘The energy you are giving me (by booing) will be enough for my next 5 matches’



