Зашто Кинези навијају за Србију? (ВИДЕО)

Српски кошаркаши су у Фошану имали велику подршку кинеских гледалаца, а након утакмице сјајну атмосферу прокоментарисао је Богдан Богдановић, први стријелац Србије с 24 поена, преноси Индекс.

- Домаћа публика је препознала нашу игру. Имамо Бобана Марјановића и Николу Јокића, јако познате играче - рекао је Богдановић.

Једна кинеска навијачица била је у дресу Сакрамента, америчког клуба у којем наступају Богдановић и Немања Бјелица, који није играо због повреде.

- Било их је неколико који навијају за Сакраменто, али Бобан је главни. Ова атмосфера је највише због њега - додао је скромно српски ас, који је данас био изузетно расположен у шуту за три поена.

