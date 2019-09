"Доријан" се опасно примакао сјеверним Бахамима (ФОТО/ВИДЕО)

Хотели на Бахамима су затворени, а становништво се пребацује на виша подручја. Школе и цркве су претворене у колективне центре и склоништа док се чека олуја, наводи АП.

Ураган је регистрован и 450 километара источно од мјеста Вест Палм Бич на Флориди, кажу метеоролози.

Креће се према западу брзином од 13 километара на час и носи вјетар који дува брзином од 240 километара на час.

Милиони становника на обали САД, од Флориде до двије Каролине, у приправности су пред долазак олује.

Метеоролози кажу да ће ураган због путање кретања донијети снажан вјетар и поплаве, чак и ако не удари директно на САД.

Abaco now experiencing tropical storm force winds as #HurricaneDorian2019 approaches, and will begin to feel hurricane force winds later this morning. Grand Bahama expected to feel tropical storm winds at 9am and hurricane force winds at 7pm. Praying for everyone’s safety. pic.twitter.com/v7KB5IqZ6O