"Доријан" погодио Бахаме (ВИДЕО)

НХЦ је навео да је ријеч о тренутно најјачем урагану на планети са вјетром који дува брзином око 280 километара на сат и налетима вјетра од 322 километра на сат, пише Индипендент.

#Dorian: Actual footage of storm surge in Abaco Bahamas. Homes already flooding.



#HurricaneDorian @weatherchannel pic.twitter.com/ZPSxDiuHxI