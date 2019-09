Баскеташи Србије поново шампиони Европе (ВИДЕО)

"Орлови" су у финалу одиграном у мађарском Дебрецину савладали Француску са 21:18.

Српска селекција је у групној фази такмичења савладала Њемачку са 21:10, а потом Пољску са 22:10.

@KSSrbije does it again FIBA #3x3Europe winners pic.twitter.com/ysHxQMHU7Z