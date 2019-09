Велико разарање на Бахамима (ВИДЕО)

Ураган је достигао пету, најјачу категорију, што значи да вјетар дува брзином од 285 километара на час.

На појединим мјестима очекује се раст воде на висину од седам метара, упозоравају званичници, пренио је Би-Би-Си.

Олуја се полако креће на запад и могла би да захвати обалу САД. Флорида, Џорџија, Сјеверна и Јужна Каролина прогласили су ванредно стање.

Дијелови острва Абако такође су под водом, а острво Велики Бахами захваћено је снажним вјетром и обилном кишом.

Становници Бахама објавили су снимке на којима вода потпуно прекрива куће, а вјетар односи кровове. Приказани су потопљени бродови, док водена бујица носи крхотине.

Стигли су и извјештаји о нестанку електричне енергије и прекиду приступа интернету широм ове земље, коју чини око 700 острва.

First video coming in from Bahamas after Dorian passed through and it's complete devastation https://t.co/8c91KTEBkU pic.twitter.com/LdvVQFstWY