Калифорнија: Пронађена четири тијела, нестало још 30 особа (ФОТО/ВИДЕО)

У саопштењу се наводи да нису познате информације о полу, идентитету или стању пронађених тијела.

Потрага за несталима и даље траје.

Пет чланова посаде је спасено након пријема позива у помоћ.

Према ријечима капетана Обалске страже Монике Рочестер, посада је била будна и скочили су у море, док су путници спавали испод палубе.

Локални медији наводе да је прије пожара на броду експлодирао гас, али то Рочестерова није могла да потврди и да је у току истрага о узроку пожара.

Брод за рекреативно роњење у власништву је фирме из Сант Барбаре и на њиховој интернет страници наводи се да је био на тродневном путовању ка Каналским острвима и да је требало данас да се врати.

#CoastInc: @VCFD responded to boat fire off the north side of Santa Cruz Island at approximately 3:28am. @USCG helping support rescue operations for people aboard a dive boat. #ChannelIslands @USCGLosAngeles @CountyVentura @SBCOUNTYFIRE pic.twitter.com/DwoPGfBjtA