У налету урагана "Доријан" погинуло најмање пет људи (ФОТО/ВИДЕО)

Из америчког Националног центра за урагане саопштено је да је ураган синоћ био на око 55 километара сјевероисточно од града Грипорт на острву Велика Бахама и на око 160 километара источно од Западног Палм Бича.

Премијер Бахама Хуберт Минис потврдио је да је пет људи погинуло на острвима Абако.

Он је рекао да су спасилачке екипе спасиле велики број повријеђених и да су они који су теже повријеђени превезени у болницу на острву Њу Провиденс.

У америчкој држави Флорида наређена је евакуација у девет округа.

Олуја је отежала саобраћај, а отказан је и велики број летова.

Авио-превозник "Американ ерлајнз" отказао је летове на седам аеродрома на Флориди и Бахамима, а упозорење на ризик путовања издато је за више од 20 аеродрома, укључујући аеродроме у Џорџији, Сјеверној Каролини и Јужној Каролини.

