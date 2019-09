Нова олуја "Фернанд" формирала се у Мексичком заливу (ФОТО)

Тропска олуја "Фернанд" формирала се јуче поподне, због чега је на мексичкој сјевероисточној обали издато упозорење.

Максимална јачина вјетрова које доноси нова олуја је 65 километара на час.

Амерички национални центар за урагане саопштио је да се очекује да олуја ојача прије него што крене ка копну.

​Центар олује је око 255 километара источно од града Ла Песка у Мексику и креће се на запад брзином од 11 километара на час.

Not much talk about #Ferdinand in Texas ...at least we are actually showing Mexico on the @weatherchannel radar now - any chance this will kick out the heat or get a little rain up north #txweather experts @TxStormChasers pic.twitter.com/N1Cmwl7wGo