Кина елиминисана са Мундобаскета! (ВИДЕО)

Кина је сама себи загорчала живот када је у незвјесној завршници послије продужетака поражена од селекције Пољске, што се испоставило као кључни пораз због кога су домаћини испали са првенства. Венецуеланци су преко Обале Слоноваче себи обезбиједили шансу за пролазак у наредну фазу шампионата, коју су данас искористили.

Гости су добро започели утакмицу и већ на крају првог периода су имали осјетиљиву разлику, плус осам 18:10. Очајна игра Кинеза наставила се и у другој четвртини, са малим бројем поена, Венецуела се одлијепила на плус 10, резултат полувремена је гласио 33:23.

У првом полувремену истакли су играчи Венецуеле Двајт Луис са 11 и Жиљент са 10 поена.

Наставак утакмице се наставио у истом ритму, на тренутке је Кина прилазила на минус пет, међутим концентрисана селекција Венецуеле поново је вратила двоцифрену разлику, 51:41.

Венецуела је наставила да игра своју игру и није дозволила домаћину ни да припрети у завршници утакмице, разлика је ишла и на плус 15, на крају Кина је умањила предност и завршило се резултатом 72:59.

Током цијеле утакмице двојац из Венецуеле је доминирао, Жиљент са 15 поена уз седам асистенција и Двајт Луис са 13 поена. Код поражене селекције истакао се Шоу Фанг са 13 поена.

Ситуација је јасна у групи А, Пољаци су изненађујуће на првој позицији са све три побједе, Венецуела је заузела друго мјесто, док су се шампионата опростили домаћин првенства репрезентација Кина и селекција Обала Слоноваче која није успјела да упише побједу.

