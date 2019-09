Пронађена мртва Бланка Фернандез Очоа

Шпанска полиција саопштила је да је тијело жене пронађено у области Пенота на планинском вијенцу Серседиља у провинцији Мадрид.

- За похвалу је солидарност, подршка и људска топлина исказана на планинском појасу Серседиља. Службе за ванредне ситуације и бројни волонтери учествовали су у потрази за Очоом, али пронађена је мртва. Изражавам саучешће њеној породици - истакао је Санчез.

Очоа је посљедњи пут виђена у области Аравака у провинцији Мадрид, а њен аутомобил пронађен је током викенда у градићу Серседиља.

Она се такмичила на четири Зимске олимпијаде између 1980. године и 1992. године и постала је прва Шпанкиња која је освојила медаљу на том такмичењу. Очоа је освојила бронзану медаљу у слалому у Албертвилу у Француској 1992. године.

“We sadly say goodbye to a legend of Spanish and world sport.”



