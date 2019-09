Србија преко Бугарске до полуфинала! (ФОТО/ВИДЕО)

Изабранице Зорана Терзића савладале су Бугарску са 3:0 у сетовима (25:19, 25:18, 28:26).

Најбоља у победничкој екипи била је Тијана Бошковић, која је постигла чак 22 поена. Пратиле су је Бранкица Михајловић са 11, односно Стефана Вељковић са 10 постигнутих поена. Интересантно, Мина Поповић је свих осам поена постигла у трећем сету.

