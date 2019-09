Богдановић у пуном сјају за мјесто у историји (ВИДЕО)

Кошаркаш Сакраменто Кингса је водио национални тим Србије до треће побједе у групној фази Свјетског купа у Кини.

Богдановић је на паркету провео 36 минута, убацио је 31 поен, по пет асистенција и украдених лопти, као и четири скока.

Тим учинком је Богдановић постао први играч од 1994. године који је на смотри најбољих свјетских националних кошаркашких тимова забиљежио бар 30 поена и по пет "рецки" у некој од статистичких колона.

Богдановић је лидер у досадашњем току Свјетског купа, на три утакмице је просјечно биљежио 24 поена, уз преко 60 одсто успјешности у шуту из игре и шуту за три поена.

Он просјечно биљежи и нешто више од четири асистенције, три скока и двије украдене лопте по мечу.

31 pts | 4 rebs | 5 asts | 5 stls@LeaderOfHorde becomes the first player in @FIBAWC history to drop 30/5/5 in a game since 1994!



(via @FIBAWC) pic.twitter.com/l9zK1r0lFO