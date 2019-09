Брзи воз ударио у камион и излетио из шина, десетине повријеђених (ВИДЕО)

Судар се десио на главном пружном прелазу ка Токију, а приликом удара најмање три од осам вагона је излетјело из шина. Послије судара, камион се запалио, а возач је тешко повријеђен, преноси Ројтерс.

Звук ломљаве стакла је био ужасан. Док сам се освијестио шта се дешава, вагон је био потпуно смрскан – изјавио је за НХК један од путника воза.

A train has collided with a truck at a railway crossing in Yokohama, near Tokyo. The truck caught fire, sending black smoke into the air. Authorities say at least 30 people may have been injured. pic.twitter.com/QJ6oiq4AhQ