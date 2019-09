Меркелова у Кини одслушала химне сједећи (ВИДЕО)

Традиционално, представници земаља стојећи слушају химне, али овог пута су за канцеларку и кинеског премијера постављене столице.

Политичари су одслушали њемачку химну сједећи, а када је почела химна Кине, Ли Кећијанг је устао.

Меркелова је током церемоније изгледала весело и код ње нису примијећени знаци напада дрхтавице.

Њемачка канцеларка је од јуна доживјела неколико јавних напада дрхтавице, али је званично саопштено да се она добро осјећа. Током неколико посјета страних лидера Њемачкој посљедњих мјесеци канцеларка је, први пут у њемачкој историји, слушала државну химну сједећи на столици.

