Аутомобилом улетио међу пјешаке, четворо погинуло, међу њима и беба (ФОТО)

Двије особе су повријеђене.

Како наводи локални лист Берлинер Моргенпост, на лицу мјеста је 25 ватрогасаца.

Несрећа се догодила у насељу Мите.

За сада није познато зашто је возач улетио међу пјешаке.

JUST IN: Porsche plows into pedestrians on sidewalk in Berlin, killing at least 4 people, including a child, and injuring 2 others - official pic.twitter.com/A15Z5stTIv