Амерички медији: Србија игра најбољу кошарку на свету, они од кошарке праве умјетност

При томе је побјеђивала јаке ривале. Италија је пала два пута, Литванија такође, а Грчка, Финска и Француска по једном. Доминација се наставила и на Мундобаскету. Ангола је залеђена на минус 46, Филипини на минус 59, а јака Италија, која је у Кину дошла са два НБА играча и са високим амбицијама, изгубила је са само 15 разлике. Кажемо “само“, јер да Срби у посљедњим тренуцима нису повукли ручну, могли су отићи и на плус 30.

Репрезентација коју води Сале Ђорђевић доминантно је ушла и у други круг Свјетског првенства у Кини. У првој утакмици другог круга разбила је Порторико резултатом 90:47 и тако је осигурала четвртфинале.

Данас је, опет, од првог до посљедњег минута показивала своју класу, па не чуди што је многи сматрају главним фаворитом за злато, пише хрватски Индекс.

Са тим се слаже и угледни амерички магазин Спорт илустрејтед, који истиче да Срби играју најбољу и најљепшу кошарку на Мундобаскету.

- Репрезентација Србије се мора гледати. Није новост да су квалитетни, а ни да су главна пријетња америчкој доминацији. Морамо признати да играју све боље - стоји у тексту америчког спортског магазина.

- Србија, коју многи виде као првог конкурента, разнијела је Анголу и Филипине и лако прошла преко Италије, у просјеку дајући 107,7 поена. Биће фасцинантно видјети може ли да настави у истом ритму. Забавно је гледати Србију. Иако тек сада долазе јаче утакмице, Србија је клинички ефикасна, и то без прекомјерне изложености Јокића, који је страшно напредовао у Денверу. Постао је доминантан играч у НБА лиги на свој специфичан начин и у суштини је незаустављив у ФИБА такмичењу - пише овај лист.

Новинар Спорт илустрејтеда истиче да је Србија показала највише на Свјетском првенству.

- Поштено је рећи да Србија игра тренутно најбољу кошарку на свијету и да је заслужила пажњу, без обзира на то што је коначни циљ далеко. Србија је много више од пријетње и вриједи је гледати - закључује новинар.

