У уторак сунчано и топло

У Републици Српској и Федерацији БиХ сутра се очекује сунчано и топло вријеме са температуром од 20 до 25, на југу до 28 степени Целзијусових.

Јутро ће бити претежно ведро са температуром од осам до 15 степени Целзијусових, а око ријека и по котлинама могућа је магла и ниска облачност, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.

Током дана биће сунчано и топло, док ће према вечери бити облачно.

Дуваће слаб до умјерен вјетар, источног и југоисточног смјера, подаци су Федералног хидрометеоролошког завода.

Температура ваздуха измјерена у 14.00 часова: Бјелашница осам, Иван седло 15, Добој, Мркоњић Град и Гацко 16, Калиновик и Брчко 17, Невесиње, Бугојно и Тузла 18, Хан Пијесак 19, Бијељина и Соколац 20, Бањалука, Приједор, Сарајево, Зеница и Билећа 21, Фоча и Бихаћ 23, Требиње и Мостар 24, Неум 25, Сребреница 26, Вишеград и Зворник 27, те Рудо 28 степени Целзијусових.