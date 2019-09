Вучић угостио златне одбојкашице (ФОТО)

Одбојкашице су одбраниле титулу европског шампиона.

Предсједник је златне одбојкашице, стручни штаб и представнике Савеза примио у згради Предсједништва на Андрићевом венцу и том приликом им је честитао освајање златне медаље и поручио им да су успјеле у томе да женска одбојка постане једна од узданица Србије.

Србија је шампионат завршила без иједног пораза, а ова генерација српских одбојкашица играла је финала на последња три велика такмичења: на Олимпијским играма (2016), Европском првенству (2017) и Свјетском шампионату (2018).

Нове-старе европске шампионке синоћ је дочекало хиљаде људи испред Скупштине Београда.

Излазак златних дјевојака на балкон градске скупштине присутни су поздравили громогласним аплаузом, након чега је услиједила химна Србије и ватромет.

- Хвала на величанственом успјеху. Народ се обрадовао вашем успјеху, више него што мислите - рекао је Вучић у Предсједништву.

Пожелио је одбојкашицама још много успјеха и медаља.

Одбојкашице су предсједнику поклониле дрес са бројем 1 и његовим презименом, као и лопту са потписима свих одбојкашица.

Poklon od evropskih prvakinja!

A post shared by Aleksandar Vučić (@buducnostsrbijeav) on Sep 10, 2019 at 3:06am PDT