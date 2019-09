Изабран нови комесар за проширење ЕУ (ФОТО)

Трошањи ће бити нови комесар за сусједство и проширење.

Фон дер Лајен је у подне први пут изашла за говорницу ЕК и саопштила да жели да њена Комисија буде "флексибилна, модерна и агилна, која је посвећена Европи, која разумије Европу и слуша шта Европљани желе".

