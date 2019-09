СП: Србија и Аргентина за полуфинале (УЖИВО)

АРГЕНТИНА 87 (25, 29, 14)

СРБИЈА 76 (23, 26, 18)

37 - Скола погађа + бацање, Аргентина на +11, чини се да је Србија потонула.....

37 - Лапровитола уз фаул, поново +9 Аргентине...

35 - Скола веже четири поена, потом Кампацо, за + 9 Аргентине.

33 - Више од 7 минута до краја, Србија већ изашла из бонуса, Гарино поново прецизан за два, 72:76.

33 - Кампацо још једна тројка, -4 Србије.

32 - Гарино узвраћа тројку, прије тога Јокић промашио, потом Мицићу свиран прекршај у нападу, 70:71.

31 - Гудурић тројка, Србија поново води, 70:68.

-------------------------------------------------------------------------

Крај треће четвртине, минимално водство Аргентине 67:68.

30 - Поново криза у игри, али непогађају ни Аргентинци, Србија пет секунди прије краја треће четвртине на -1, 67:68.

29 - Неколико напада без егзекуције, да би Богдановић био заустављен за два бацања. Србија на -1, 67:68.

28 - Бјелица са истеком напада погађа тројку, потом прекршај над истим играчем.

26 - Вилдоса погађа, па закуцавање Лучића, и даље -5, 61:66.

25 - Прво промашен зицер Богдановића, а потом и техничка Ђорђевића.

24 - Јокић одржава равнотежу, доминантан је под оба коша. Погаша два бацања за -3 Србије, али Кампацо узвраћа.

23 - Србија тешко погађа отворене шутеве, док Аргентици настаљају да решетају кош Србије, не изгледа добро....

Крај друге четвртине, вођство Аргентине 54:49.

20 - Бјелица погађа једно бацање, посљедњи напад у другој четвртини има Аргентина, 47:52.

19 - Нестваран шут Аргентине за три поена, девет од 15, преко 60 одсто, па и 50 датих кошева за полувријеме нису изненађење...

17 - Сада и Билдоза погађа тројку, а потом и Богдановић, ревија тројки, 45:40.

16 - Прво Гарино, а потом и Јовић погађају тројке, -5 Србије, 37:42.

15 - Симоновић враћа тројку на тројку, 34:39.

13 - Неспортски прекршај Бобана Марјановића, пет везних поена за Аргентину, која поново води + 7, 35:28. Марјановић три прекршаја, од тога два у нападу, плус неспортски....

12 - Хелоруп из контранапада враћа предност Аргентини, 26:27.

11 - Мицић два + један и ново водство Србије, 26:25.

---------------------------------------------

Прва четвртина: 25:23 за Аргентину

10 - Техничка за селектора Аргентине Хернандеза. Бјелица погађа бацање, и пун напад за Србију до краја прве четвртине.

