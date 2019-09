Трамп дао отказ Болтону

Тамп је ову одлуку објавио на Твитеру.

"Синоћ сам обавијестио Џона Болтона да његове услуге у Бијелој кући нису више потребне. Ја сам против многих његових приједлога, као и многи други у америчкој администрацији", написао је Трамп.

Амерички предсједник додао је да ће Болтоновог насљедника именовати сљедеће седмице.

I informed John Bolton last night that his services are no longer needed at the White House. I disagreed strongly with many of his suggestions, as did others in the Administration, and therefore....