УЖИВО Луксембург - Србија 0:1 (ФОТО)

21.22 - Гоооооол – Србија води 1:0 Коларов је сјајно центрирао, а Митровић је главом савладао голмана Луксембурга.

21.14 - Корнер за Србију, послије гужве пред голом један од домаћих фудбалера је остао на земљи, а арбитар показао Митровићу жути картон.

21.08 - Оливије Тил је запријетио ударцем са дистанце, Дмитровић је био сигуран.

20:59 - Игра се углавном на половини Лускембурга, који покушава из контранапада на угрози гол Дмитровића. У једној таквој ситуацији слабо је реаговао Спајић, који је лоше вратио лопту Дмитровићу. Ипак се некако снашао голман Еибара.

20.51 - Прилика за Митровића, али је главом послао лопту тик уз стативу.

20.45 - Почео је меч.

20.27 - Премијерка Србије Ана Брнабић стигла је на стадион, гдје ће у друштву свог домаћина предсједника Владе Луксембурга Гзавијеа Бетела гледати фудбалску утакмицу.

20.25 - Изабраници Љубише Тумбаковића у меч улазе послије пораза од Португалије, који је прије три дана у Београду славио са 4:2.

"Орлови" имају мале шансе да се путем квалификација пласирају на ЕВРО 2020, па ће фокус бити на уигравању, а потом и плеј-офу Лиге нација који се игра у марту сљедеће године.

Тумбаковић је одлучио да умногоме промијени саставу о односу на Португал, па ће тако у стартној постави бити Урош Спајић, Антонио Рукавина, Саша Лукић, Александар Катаи, Адем Љајић и Сергеј Милинковић-Савић.

Србија и Луксембург послије четири одиграна меча имају по четири бода.

Луксембург: Морис – Герсон, Шано, Карлсон – Родригез, О. Тил, Бареиро Мартинс, Јанс – В. Тил, Девил, Синани; Селектор: Л. Холц.

Србија: Дмитровић – Рукавина, Спајић, Максимовић, Коларов – Миливојевић, Лукић – Катаи, Лјајић, Милинковић-Савић, Митровић.

Now inside the stade Josy Barthel. Football is certainly not big in Luxembourg. They play Serbia shortly. Got a ticket for 20 Euros and I am sitting with the away fans, the Serbians.pic.twitter.com/RaOKgyeKJ3