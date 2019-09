Жестока расправа Трампа и Болтона због талибана претходила отказу

Америчка телевизија наводи да није јасно да ли се расправа водила преко телефона или уживо.

Си-Ен-Ен преноси и наводе неименованих извора из Трамповог окружења да је Болтон мјесецима иритирао људе не само због различитих политичких ставова, већ и због начина на који се понашао.

Извор је прецизирао да је Болтон званичнике Бијеле куће иритирао својом тактиком, стилом и храбрим наступима.

На примјер, каже један извор, Болтон је путовао са много припадника особља, понекад не истим авионом као предсједник и понашао се скоро као да је државни секретар.

Си-Ен-Ен додаје да Болтон није био у сукобу само са Мајком Помпеом, већ да га није подносио ни шеф особља Бијеле куће Мик Малвени.

Болтон је отпуштен тако нагло да је он чак ујутро предсједавао састанком високих званичника администрације из Савјета за националну безбједност, преноси Си-Ен-Ен.

Извор те телевизије наводи да је састанак, чија су тема биле избјеглице, одржан по плану и даније било никаквих назнака да ће Болтон добити отказ.

Састанак је одржан само сат времена прије Трампове објаве на Твитеру да је савјетник за националну безбједност отпуштен.

Си-Ен-Ен додаје да је већина званичника за Болтонов одлазак сазнала управо из Трамповог твита.

Трамп је навео да је Болтона отпустио због великих неслагања о бројним питањима.

Он је на Твитеру навео да је претходне ноћи обавијестио Болтона да његове услуге више нису потребне Бијелој кући и да се снажно противио бројним његовим приједлозима, као и други у администрацији.

....I asked John for his resignation, which was given to me this morning. I thank John very much for his service. I will be naming a new National Security Advisor next week.