Сунчано и топло, температура до 28 степени

У Републици Српској и Федерацији БиХ данас ће бити сунчано и веома топло вријеме са дневном температуром од 22 до 28 степени Целзијусових.

У већини предјела јутрос је мало до умјерено облачно са температуром од осам до 16 степени, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.

Током дана преовладаваће сунчано и веома топло вријеме.

Дуваће слаб до умјерен вјетар сјеверног смјера, саопштено је из Федералног хидрометеоролошког завода.