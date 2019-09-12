13/09/2019 | 08:21 | Извор: СРНА
Сунчано и топло, температура до 28 степени
У Републици Српској и Федерацији БиХ данас ће бити сунчано и веома топло вријеме са дневном температуром од 22 до 28 степени Целзијусових.
У већини предјела јутрос је мало до умјерено облачно са температуром од осам до 16 степени, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.
Током дана преовладаваће сунчано и веома топло вријеме.
Дуваће слаб до умјерен вјетар сјеверног смјера, саопштено је из Федералног хидрометеоролошког завода.