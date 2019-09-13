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13/09/2019 |  14:53 | Извор: СРНА

У суботу сунчано и топло

У Републици Српској и Федерацији БиХ у суботу се очекује сунчано и топло вријеме са температуром од 22 до 29 степени Целзијусових.
Сунчано - Фото: РТРС
СунчаноФото: РТРС

Јутро ће бити мало до умјерено облачно уз температуру ваздуха од 10 до 16, на планинама од осам степени Целзијусових, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.

Током дана биће сунчано и веома топло, са пролазном облачношћу.

Дуваће слаб до умјерен вјетар, сјеверног смјера, подаци су Федералног хидрометеоролошког завода.