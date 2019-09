Пуцњава у близини Бијеле куће: Једна особа страдала, има и повријеђених (ВИДЕО)

Још није познато да ли је осумњичени за напад ухапшен, али је извор из полиције рекао Ројтерсу да не сматрају да је у питању "активни стрелац".

Он је додао да петоро повријеђених у пуцњави није у животној опасности.

WЈЛА-ТВ је на Твитеру поставила снимке са мјеста догађаја и навела да је реакција полиције на раскрсници 14. улице и Колумбија роуда била "масивна".

MORE: 'Multiple' people shot on streets of Washington, D.C., not far from the White House - local media https://t.co/BrcMZjfFz8 pic.twitter.com/sv87vFIAl4