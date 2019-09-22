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23/09/2019 |  08:41 | Извор: СРНА

Нестабилно током дана, температура од 17 до 23 степена

У Републици Српској и ФБиХ данас ће бити претежно облачно и нестабилно вријеме, са дневном температуром од 17 до 24 степена Целзијусова.
Киша - Фото: РТРС
КишаФото: РТРС

Након облачног јутра са слабом кишом, током дана и послије подне очекује се благо јачање падавина са локалним пљусковима и грмљавином, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.

Према вечери падавине ће јачати.

Дуваће слаб до умјерен вјетар јужног и југоисточног смјера, саопштено је из Федералног хидрометеоролошког завода.

Дневна температура од 17 до 24, на планинама око 12 степени Целзијусових.