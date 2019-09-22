Данас нестабилно, температура до 23 степена

У Републици Српској и Федерацији БиХ данас ће бити претежно облачно и нестабилно вријеме, са дневном температуром од 17 до 24 степена Целзијусова.

Након облачног јутра са слабом кишом, током дана и послије подне очекује се благо јачање падавина са локалним пљусковима и грмљавином, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.

Према вечери падавине ће јачати.

Дуваће слаб до умјерен вјетар јужног и југоисточног смјера, саопштено је из Федералног хидрометеоролошког завода.

Дневна температура од 17 до 24, на планинама око 12 степени Целзијусових.

Температура јутрос у 8.00 часова: Бјелашница осам степени Целзијусових, Чемерно девет, Гацко 10, Мркоњић Град, Шипово, Нови Град и Невесиње 12, Приједор, Билећа, Фоча, Рудо, Зеница, Калиновик и Хан Пијесак 13, Сарајево, Вишеград, Србац и Рибник 14, Бањалука, Мраковица, Градишка, Тузла, Добој, Бијељина, Брчко, Зворник, Дринић и Сребреница 15, Мостар и Требиње 16, Неум 17 и Бихаћ 20 степени Целзијусових.