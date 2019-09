Јовић: Нисам срећан, али знам да сам близу (ФОТО)

Јовић, који је овог љета дошао у Мадрид за 60 милиона евра, постигао је погодак против Осасуне, међутим ВАР је неколико минута касније поништио исти.

Luka Jovic just had his first ever goal for Real Madrid disallowed by VAR because of this. VAR will cause World War 3 very soon. pic.twitter.com/oIrHmDDhG3