Хрватска: Још један предсједнички кандидат из шоу бизниса

Карабатићева је пратиоцима поручила да више не може да гледа лоше ствари које се дешавају у њеној држави.

- Ипак сам одлучила. Кандидоваћу се на предсједничким изборима. Толико порука подршке добијам на Инстаграму и хвала вам на томе. Сматрам да сам жена са ставом која зна да се избори за себе. Политика је моја друга љубав. Не могу више да гледам како се мојој држави догадјају лоше ствари - написала је Карабатић.

Навела је да су "сви су слијепи поред здравих очију, млади одлазе, наталитет пада" и додала да зна да ће имати пуно "хејт" коментара јер је "као старлета".

Од својих квалитета, навела је да је професорка италијанског, латинског језика и римске књижевности, да је написала аутобиографију и роман, да је филм у којем је глумила мјесецима био у биоскопу, а да се, осим глумачких способности, остварила као сликарка.

Аву на Инстаграму прате 52.000 људи, од којих је већ више од 400 подржало њену кандидатуру, наводи Večernji.hr.

