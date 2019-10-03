У петак промјенљиво, температура до 20 степени Целзијусових

У Републици Српској и Федерацији БиХ у петак ће бити промјенљиво облачно вријеме, са сунчаним интервалима и температуром ваздуха од 14 до 20 степени Целзијусових.

Ујутро ће бити умјерено до претежно облачно и суво са маглом или ниском облачношћу по ријечним долинама, котлинама и висоравнима, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.

Јутарња температура износиће од три до девет степени Целзијусових.

Дуваће слаб до умјерен вјетар сјеверног смјера, у Херцеговини умјерено јака бура, саопштено је из Федералног хидрометеоролошког завода.

Температура данас у 14.00 часова: Хан Пијесак четири, Калиновик и Соколац пет, Сарајево и Невесиње осам, Сребреница девет, Гацко и Бугојно 10, Вишеград, Мркоњић Град, Рудо, Јајце, Фоча и Тузла 11, Зеница, Билећа и Зворник 12, Приједор, Бихаћ, Бијељина и Добој 13, Требиње 14, Бањалука 15, те Мостар и Неум 17 степени Целзијусових.