Ванредно у Еквадору, возачи блокирали улице (ФОТО/ВИДЕО)

Непосредно након ступања на снагу регулативе за гориво возачи таксија, аутобуса и камиона блокирали су улице у пријестоници Квиту и другом по величини граду Гвајакилу.

1:30pm: Ecuador's government declares a State of Exception.



Lenin Moreno could now: Move the government HQ; censor media "with strict relation to" state security; arrange deployment of Armed Forces;

arrange for the closure or authorization of ports, airports and roads + more. pic.twitter.com/oaE9ZEcXOK — Camila (@camilateleSUR) October 3, 2019

Протестима су се придружиле домородачке групације, студенти и синдикати.

Trying to leave Ecuador. Protests have blocked all the roads around Quito so we’ve had to abandon the car and walk to the airport. pic.twitter.com/YFpmSewm0h — Richard Mash (@BackupPro) October 3, 2019

- Ово је акција која ће трајати док Влада не поништи декрет о субвенцијама. Парализоваћемо земљу - рекао је један од учесника протеста Абел Гомез.

Званичници тврде да је укидање субвенција на гориво неопходно за опоравак економије и спречавање кријумчарења.

Морено је истакао да су субвенције за гориво, које су на снази протеклих 40 година, омеле привредни раст и да се неће дозволити да протести парализују Еквадор.

Он је нагласио да је увођење ванредне ситуације наредио како осигурао безбједност грађана и избјегао хаос.

Еквадорски министар унутрашњих послова Марија Ромо рекла је да је 19 особа ухапшено због блокаде путева и других прекршаја.

#Ecuador | Authorities confirmed that 19 people have been arrested so far in as protests erupt in Quito against the economic measures announced by President Moreno. @denisseteleSUR reports from the scenes. pic.twitter.com/PRQUXhJ22v — teleSUR English (@telesurenglish) October 3, 2019

Министар економије Ричард Мартинез изразио је наду да ће Еквадор укидањем субвенција уштедјети око 1,5 милијарди долара годишње.