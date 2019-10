Гориво поскупјело 100 одсто: "Рат" на улицама Еквадора, полиција хапси (ФОТО/ВИДЕО)

У Еквадору су јуче школе биле затворене, а саобраћај је због штрајка био отежан или прекинут у више региона.

У Киту нису саобраћали таксији ни аутобуси, а ученици су изашли на улице и придружили се другим демонстрантима који су блокирали улице и палили гуме.

- Да би се осигурала безбједност грађана и избјегао хаос, прогласио сам ванредно стање на националном нивоу - рекао је Морено послије састанка Владе.

Ванредно стање омогућава успостављање зона безбједности на територији Еквадора, суспензију или ограничавање неких права, попут слободе кретања и увођење цензуре у медије.

Такође, сада ће бити могуће ангажовање војске и полиције на очувању јавног реда.

Еквадорски устав предвиђа да те мјере могу бити на снази 60 дана, а након тога продужене за још 30 дана.

State of emergency declared in #Ecuador as protesters clash with police pic.twitter.com/SWjnNe8t59