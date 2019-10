Ђоковић у финалу (ФОТО/ВИДЕО)

Ђоковић ове године први пут игра на АТП турниру у јапанској престоници и како је сам рекао, жели да у што бољем свјетлу дочека Олимпијске Игре 2020. године.

Први рекет свијета је протекли меч завршио за 50 минута, а овдје је само први сет трајао скоро па толико.

Са само једним изугбљеним поеном је Ђоковић освојио први гем на свом сервису, да би други гем приписао себи послије велике борбе и спасене двије гем лопте.

Потом је на свом сервису био фантастичан, успио да веже два гема послије одличних сервиса, да бисмо гледали праву драму у седмом гему, када је при 4:2 за Ђоковића, Давид Гофан имао две брејк лопте, али се Новак "вратио из мртвих" и дошао на корак од тријумфа у првом сету.

Није му дуго требало да тај сет и крунише, а то је учинио послије сјајног сервиса у деветом гему.

У другом сету је била мало другачија ситуација на терену. Било је знатно напетије, теже је било освајати поене, а и Давид Гофан је из поена у поен бивао све бољи и бољи.

На моменте је дјеловало као да може да преокрене, поготово у другом гему, али је Ђоковић успио да спаси чак три брејк лопте и да поведе са 2:0. Од тог момента, па до краја меча, играчи су на свом сервису освајали гемове, па је Ђоковић тријумфовао послије сат времена и 31 минут.

У финалу турнира у Токију, Ђоковић ће у недјељу од 8.30 часова, одмјерити снаге са Џоном Милменом.

