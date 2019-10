Хиљаде демонстраната у Атини: "Помпео иди кући!" (ВИДЕО)

Док су антиамерички демонстранти протестовали против његове посјете, државни секретар САД Мајк Помпео је говорио о важности потписивања споразума о одбрани и како би Грчка могла бити "стуб стабилности региона".

- Грчка може играти важну стратешку улогу у региону и може бити стуб стабилности - рекао је Помпео који се састао с премијером Киријакосом Мицотакисом.

Како се наставља притисак Турске у источном Средоземљу, за посјете Помпеа је да ојача сарадњу с Грчком, традиционалним и историјским савезником Сједињених Држава у региону и чланицом НАТО-а.

Виће потписани споразуми о "унапређењу сарадње у одбрани" двије земаља, наводе амерички и грчки извори.

Грчки премијер је говорио о напетој ситуацији на источном Средоземљу, гдје Кипар, острвска чланица ЕУ, оптужује Турску за обављање илегалних операција бушења подморја у трагању за природним гасом.

- Кипар је затражио примјену међународног права и поздрављам позитиван допринос Сједињених Држава да помогну плодоноснијој клими у региону - рекао је Мицотакис.

Европска унија је више пута осудила турско илегално бушење подморја код Кипра, али Анкара је ове недјеље послала истражни брод "Јавуз" у ексклузивну поморску економску зону Кипра гдје оперативне дозволе имају француски и италијански енергетски гиганти Тотал и Ени.

Поред разговора са Мицотакисом који је на власти од јула, Мајк Помпео ће се састати са својим грчким колегом Никосом Дендиасом и с министром одбране Никосом Панајотопулосом.

Посјета Грчкој је посљедња на турнеји Помпеа по Италији и Балкану гдје западњаци и посебно Сједињене Државе желе да се супротставе утицају Русије.

#Protesters take part in a #demonstration against the visit of U.S. Secretary of State Mike #Pompeo , in #Athens, #Greece October 5, 2019 pic.twitter.com/K1IklAP6jz